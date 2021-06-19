Бушуев: руководство «Ленинградца» дало понять, что на меня не рассчитывают

Бывший главный тренер «Ленинградца» Денис Бушуев отреагировал на выход статьи, в которой сообщалось о причинах его увольнения из петербургского клуба.

«Все, что написано, неправда. Мы проводили очень хороший сезон. Это был лучший сезон «Ленинградца» в истории. Проиграли всего два матча, которые были ещё в 2020 году. Зимой усилились, здорово играли, побеждали. Всё, что касается слов про мою неадекватную реакцию, неправда. Клуб на своём сайте должен выпустить опровержение.

Мой уход никак не связан с футболом. Были моменты, которые меня не устраивали. До игры с «Читой» руководство дало понять мне, что на меня не рассчитывают, вне зависимости от результата. Мы договорились, пожали руки и разошлись. Но это был лучший сезон «Ленинградца» в ПФЛ. Руководство должно уделить внимание состоянию клуба, потому что могут не пройти регистрацию для участия в соревнованиях. Я хотел изменить многие моменты, чтобы клуб развивался. Но я понял, что на меня не рассчитывают. Всё, что написано, бред. Уверен, это неправда. Специалисты, которые знают мою работу, будут несогласны с этим», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спорт день за днём» писал, что Бушуев ввёл жёсткую дисциплину в команде и не всегда сдерживал эмоции, «часто вёл себя неадекватно». Также утверждалось, что инициатором разрыва контракта с «Ленинградцем» выступал сам тренер.

«Ленинградец» закончил сезон на пятом месте группы 2 ПФЛ.