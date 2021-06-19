Сборная России сдала отрицательные тесты на коронавирус и 20 июня вылетит в Копенгаген

Сегодня утром, 19 июня, все члены сборной России прошли тестирование на коронавирус, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА.
Как сообщает официальный телеграм-канал сборной, все тесты – отрицательные. 20 июня команда в полном составе вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 со сборной Дании. Встреча с датчанами состоится 21 числа, начало — в 22:00 мск.
Главным судьёй матча Россия — Дания на чемпионате Европы – 2020 назначен Клеман Тюрпен из Франции. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор (оба – Франция). Четвёртый судья – Сандро Шерер (Швейцария). Видеопомощником рефери станет Франсуа Летесье из Франции.
Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.
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