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Польский хавбек Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро

Польский хавбек Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро
Никита Дарквеев
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Полузащитник «Погонь Щецин» и сборной Польши Кацпер Козловски вышел на поле в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Испании и установил рекорд турнира.

Козловски заменил Матеуша Клиха и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он вышел на поле крупного турнира в возрасте 17 лет и 246 дней. Кацпер побил рекорд, который был установлен шесть дней назад, когда на поле в матче Англия — Хорватия вышел английский хавбек Джуд Беллингем (17 лет 349 дней).

Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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