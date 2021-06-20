Хавбек сборной Дании: мы должны идти напролом в матче с Россией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Нёргор поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.



«Это будет что-то вроде матча на выбывание. Мы должны идти напролом, в то время как России будет достаточно одного очка. У нас не получится защищаться там, где можно пойти в атаку, потому что мы знаем, что не пройдём дальше, если не сможем одержать победу», — приводит слова Нёргора BT.



Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).