Сафонов: когда подтвердилось, что я сыграю с Финляндией, большого удивления не было

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об эмоциях от дебютного матча на Евро-2020 со сборной Финляндии (1:0).
«Если честно, были подозрения, что я сыграю, ещё накануне матча. Поэтому, когда мне это подтвердили, большого удивления уже не было. Хорошо, что мне сообщили об этом не за пару часов до начала матча, а раньше. У меня было время подготовиться психологически и физически. Что я испытывал в тот момент? Был счастлив, улыбка не сходила с лица. Ведь у меня была такая цель — сыграть на Евро.
Не только Игорь Дивеев, который сказал, что его главной целью на игру было сохранить меня сухим, все ребята прикладывали все силы, чтобы мне было легче в этом матче. Я чувствовал эту поддержку и как все бились за победный результат. Ну а я постарался отплатить всем, чем мог», — цитирует Сафонова пресс-служба УЕФА.
- 20 июня 2021
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