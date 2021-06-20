Хави Мартинес присоединится к катарскому клубу после ухода из «Баварии»

32-летний полузащитник Хави Мартинес, чей контракт с «Баварией» подошёл к концу, подпишет соглашение с клубом «Катар СК». Об этом футболист рассказал в ролике катарской команды, опубликованном в официальном «Инстаграме».
«Привет всем моим друзьям из «Катара». С нетерпением сообщаю вам, что совсем скоро мы увидимся. Следите за обновлениями», — сказал Мартинес.
Хави Мартинес пополнил состав «Баварии» в 2012 году. Клуб из Мюнхена заплатил за Мартинеса € 40 млн. За свою карьеру испанец также выступал в «Атлетик Бильбао» и «Осасуне». За сборную Испании футболист играл с 2010 по 2017 годы.
«Катар СК» в минувшем сезоне чемпионата Катара занял шестое место, имея 32 очка. Чемпионом турнира стал «Аль-Садд» (60), который тренирует легендарный испанец Хави.
- 20 июня 2021
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
15:01
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:18
-
14:14
-
13:55
-
13:53
-
13:51
-
13:29
-
13:26
-
13:19
-
13:04
-
12:54
-
12:44
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:52