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Хави Мартинес присоединится к катарскому клубу после ухода из «Баварии»

Хави Мартинес присоединится к катарскому клубу после ухода из «Баварии»
Никита Дарквеев
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32-летний полузащитник Хави Мартинес, чей контракт с «Баварией» подошёл к концу, подпишет соглашение с клубом «Катар СК». Об этом футболист рассказал в ролике катарской команды, опубликованном в официальном «Инстаграме».

«Привет всем моим друзьям из «Катара». С нетерпением сообщаю вам, что совсем скоро мы увидимся. Следите за обновлениями», — сказал Мартинес.

Хави Мартинес пополнил состав «Баварии» в 2012 году. Клуб из Мюнхена заплатил за Мартинеса € 40 млн. За свою карьеру испанец также выступал в «Атлетик Бильбао» и «Осасуне». За сборную Испании футболист играл с 2010 по 2017 годы.

«Катар СК» в минувшем сезоне чемпионата Катара занял шестое место, имея 32 очка. Чемпионом турнира стал «Аль-Садд» (60), который тренирует легендарный испанец Хави.

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