Хави: я уже дважды отказывал «Барселоне». Нужно уважать Кумана

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Барселоны».



«Я прилетел в Барселону, а журналисты только этого ждали. Как только я приезжаю в город, люди пишут мне много сообщений. Но что вам сказали по этому поводу? Ничего, потому что, во-первых, у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером «Барселоны».



Когда придёт время, мы оценим ситуацию и примем правильное решение. Несколько лет назад всё шло к назначению, но момент был не самым лучшим. «Барса» приходила ко мне, но ситуация не была подходящей. Нельзя допускать спешки.



К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал «Барселоне». Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт. Сложно говорить об этом, ведь я фанат «Барселоны», но момент тогда не был подходящим», — цитирует Хави La Vanguardia.

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