Каспер Юльманн: сборная России — одна из команд, которую сложнее всего понять

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал о плане команды на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.
«Мы постараемся повторить то, что показали в матче с Бельгией. У нас были неплохие моменты в той игре. Нам есть что улучшать. Постараемся сделать это в завтрашнем матче. Нам нужно подкрутить совсем небольшие моменты. Мы играем всего 90 минут, у нас есть пять замен. Не так важно, кто выйдет в старте, важно, кто как распорядится своим временем. Нужно помнить это.
Все игроки готовы выйти и показать всё, на что они способны. Мы ещё не прошли групповой этап, но готовы к этому, чтобы выйти к плей-офф. Все ждут матча с Россией. У нас есть чёткое представление о том, что нас ждёт. Россия играла по разным схемам последние 15 матчей, и это одна из команд, которые сложнее всего понять», — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 20 июня 2021
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