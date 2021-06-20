Черчесов: отсутствие болельщиков на матче с Данией — не проблема. Мы не говорим это слово

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему отсутствия болельщиков в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со сборной Дании.
«Это будет наша первая выездная игра в двух крупных турнирах, и без наших болельщиков. Однако это не проблема. Мы не говорили слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим бороться. Наша задача — хорошо выполнять свою работу и получать результат.
Дополнительный день отдыха имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это всё решает. Тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведём матч на своём высшем уровне», — цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
- 20 июня 2021
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