Швейцария — Турция: составы на матч Евро-2020

Сегодня, 20 июня, состоится матч сборных Швейцарии и Турции. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Родригес, Фройлер, Г. Джака, Эмболо, Шакири, Сеферович.

Турция: Чакыр, Айхан, Демирал, Челик, Мюльдюр, Сёюнджю, Кахведжи, Чалханоглу, Туфан, Ундер, Йылмаз.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.



Напомним, в группе А, помимо сборных Швейцарии и Турции, выступают национальные команды Италии и Уэльса.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.