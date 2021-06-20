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Черчесов — о словах датчан: одни игроки сказали одно, другие — другое. Мы уважаем всех

Черчесов — о словах датчан: одни игроки сказали одно, другие — другое. Мы уважаем всех
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывания датских футболистов и тренеров в преддверии очного матча на Евро-2020.

«В плановом режиме готовились. Кто-то восстанавливался, кто-то больше тренировался. Разобрали свою игру с финнами, разобрали соперника. Всё сделали, как планировали. Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так ещё ни одна команда на турнир не пробивалась.

То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие — другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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