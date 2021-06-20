Черчесов — о словах датчан: одни игроки сказали одно, другие — другое. Мы уважаем всех
Поделиться
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывания датских футболистов и тренеров в преддверии очного матча на Евро-2020.
«В плановом режиме готовились. Кто-то восстанавливался, кто-то больше тренировался. Разобрали свою игру с финнами, разобрали соперника. Всё сделали, как планировали. Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так ещё ни одна команда на турнир не пробивалась.
То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие — другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:17
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:25
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:14
-
19:11
-
18:59
-
18:59
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
18:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам