Черчесов: перед матчем с Данией есть вопросы по состоянию разных игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии футболистов своей команды в преддверии решающего матча группового этапа Евро-2020 с Данией.

«У нас было на один день больше для подготовки. Надо грамотно этим воспользоваться. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме. Комментировать слова Поульсена бессмысленно.

Все тренировались. Кто-то больше, кто-то меньше. Есть вопросы по состоянию разных игроков. У нас есть вечер, завтра день. Медицина работает, вечером скажут мне кто в каком состоянии. Работали на поле все, все вопросы к вечеру должны быть закрыты. Состав мы завтра игрокам объявим», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.