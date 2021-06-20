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Как играть сборной России против Дании? Ваши советы Черчесову «с дивана»

Как играть сборной России против Дании? Ваши советы Черчесову «с дивана»
Максим Хрущ

Как противостоять Дании? Кого поставить в состав? Представьте, что тренер сборной России – вы! Расскажите нам, что бы вы делали, если бы вам сказали, что у вас есть возможность принимать решения и подготовить команду к завтрашнему матчу. Только, пожалуйста, без оскорблений и мата – такие ответы не пройдут модерацию.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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