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Результаты матчей 10-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020

Результаты матчей 10-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020
Максим Хрущ
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Завершился десятый игровой день чемпионата Европы по футболу — 2020. Сегодня, 20 июня, было проведено два матча 3-го тура группового этапа континентального первенства.

В одном из матчей группы А сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил итальянский полузащитник Маттео Пессина.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
20 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Пессина – 39'
Удаления: нет / Ампаду – 55'

Во втором противостоянии группы А сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Турции. Матч состоялся на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершился победой швейцарцев со счётом 3:1.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
20 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 1
Турция
1:0 Сеферович – 6'   2:0 Шакири – 26'   2:1 Кахведжи – 62'   3:1 Шакири – 68'

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в квартете А заняла Италия, набрав максимально возможные 9 очков. На втором месте финишировал Уэльс (4), который опередил Швейцарию (4) по разнице голов. Швейцарцы завершили групповой этап на третьем месте в таблице. Последнее четвёртое место в группе А заняла сборная Турции (0).

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