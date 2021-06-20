Результаты матчей 10-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020

Завершился десятый игровой день чемпионата Европы по футболу — 2020. Сегодня, 20 июня, было проведено два матча 3-го тура группового этапа континентального первенства.

В одном из матчей группы А сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил итальянский полузащитник Маттео Пессина.

Во втором противостоянии группы А сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Турции. Матч состоялся на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершился победой швейцарцев со счётом 3:1.

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в квартете А заняла Италия, набрав максимально возможные 9 очков. На втором месте финишировал Уэльс (4), который опередил Швейцарию (4) по разнице голов. Швейцарцы завершили групповой этап на третьем месте в таблице. Последнее четвёртое место в группе А заняла сборная Турции (0).