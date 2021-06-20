Защитник «Сассуоло» прилетел на Украину для подписания контракта с «Шахтёром»

Защитник «Сассуоло» Марлон станет игроком донецкого «Шахтёра». Бразилец уже прибыл на Украину для подписания контракта с «горняками», информирует Meta-ratings.com.ua. Сторонам осталось согласовать лишь мелкие детали сотрудничества при личной встрече.
По данным зарубежных СМИ, трансфер Марлона в «Шахтёр» оценивается в € 12 млн.
В завершившемся сезоне чемпионата Италии 25-летний футболист сыграл 24 матча (19 в основе) и получил пять жёлтых карточек. Марлон играет за «Сассуоло» с 2018 года. Ранее он выступал за «Ниццу», «Барселону Б» и «Флуминенсе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6,5 млн.
Ранее этим летом состав «Шахтёра» уже пополнил бразильский вингер «Бенфики» Педриньо и африканский нападающий «Аякса» Лассина Траоре.
- 20 июня 2021
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