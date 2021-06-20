УЕФА прекратил рассмотрение эпизода о радужной повязке Нойера на матчах Евро

УЕФА вынес вердикт по ситуации с голкипером «Баварии» и сборной Германии Мануэлем Нойером, который выводит национальную команду на матчи с радужной капитанской повязкой.

«УЕФА сообщил Немецкому футбольному союзу (DFB), что прекратил рассмотрение эпизода с капитанской повязкой Мануэля Нойера в цветах радужного флага. Повязку охарактеризовали как символ в поддержку разнообразия и, следовательно, как «благое дело», – говорится в сообщении сборной Германии в «Твиттере»».

В январе Мануэль Нойер впервые вывел «Баварию» на матч в повязке, символизирующей поддержку ЛГБТ. Голкипер выходит с радужной повязкой на матчи Евро-2020.

Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать DFB Нойера за повязку, так как считают это «политическим жестом».