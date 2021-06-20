УЕФА прекратил рассмотрение эпизода о радужной повязке Нойера на матчах Евро
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УЕФА вынес вердикт по ситуации с голкипером «Баварии» и сборной Германии Мануэлем Нойером, который выводит национальную команду на матчи с радужной капитанской повязкой.
«УЕФА сообщил Немецкому футбольному союзу (DFB), что прекратил рассмотрение эпизода с капитанской повязкой Мануэля Нойера в цветах радужного флага. Повязку охарактеризовали как символ в поддержку разнообразия и, следовательно, как «благое дело», – говорится в сообщении сборной Германии в «Твиттере»».
В январе Мануэль Нойер впервые вывел «Баварию» на матч в повязке, символизирующей поддержку ЛГБТ. Голкипер выходит с радужной повязкой на матчи Евро-2020.
Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать DFB Нойера за повязку, так как считают это «политическим жестом».
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