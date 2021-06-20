Алаба: в составе сборной Украины могу выделить Зинченко и Ярмоленко

Защитник сборной Австрии Давид Алаба высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Украины.
«Думаю, у нас достаточно качественных футболистов, которые выступают на высоком уровне. Завтра мы должны играть с уверенностью и быть смелыми. Только так сможем выиграть этот матч.
Конечно, Украина тоже отличная команда, в составе которой немало индивидуально сильных игроков. Несмотря на это, мы должны надеяться на себя – это должно стать ключевым и решающим моментом.
Кого могу выделить в составе соперника? Зинченко, Ярмоленко. Также у них именитый тренер – Андрей Шевченко – да и в целом хорошая команда», — сказал Алаба в видео на YouTube-канале «Великий футбол».
Матч между командами Австрии и Украины состоится 21 июня и начнется в 19:00 (мск). Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:17
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:25
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:14
-
19:11
-
18:59
-
18:59
-
18:48