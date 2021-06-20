Алаба: в составе сборной Украины могу выделить Зинченко и Ярмоленко

Защитник сборной Австрии Давид Алаба высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Украины.

«Думаю, у нас достаточно качественных футболистов, которые выступают на высоком уровне. Завтра мы должны играть с уверенностью и быть смелыми. Только так сможем выиграть этот матч.

Конечно, Украина тоже отличная команда, в составе которой немало индивидуально сильных игроков. Несмотря на это, мы должны надеяться на себя – это должно стать ключевым и решающим моментом.

Кого могу выделить в составе соперника? Зинченко, Ярмоленко. Также у них именитый тренер – Андрей Шевченко – да и в целом хорошая команда», — сказал Алаба в видео на YouTube-канале «Великий футбол».

Матч между командами Австрии и Украины состоится 21 июня и начнется в 19:00 (мск). Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).