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Губерниев ответил Уткину, который назвал его фриком после конфликта с Бузовой

Губерниев ответил Уткину, который назвал его фриком после конфликта с Бузовой
Максим Хрущ
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев ответил на выпад известного российского блогера, а в прошлом футбольного комментатора Василия Уткина.

Ранее Уткин, высказывая своё мнение о конфликте Губерниева и Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ», назвал певицу и журналиста «двумя фриками».

«Я очень надеюсь, что Василий сказал это не стоя перед зеркалом. А смотря какой-нибудь репортаж с чемпионата Европы, где люди, может быть, значительно менее талантливые, чем он, в очередной раз без Васи комментируют главный футбольный турнир.

Здесь мне остаётся только надеяться, что такой талантливый человек, как Василий, который, как известно, сейчас сконцентрирован на работе в пабах и в одной любительской футбольной команде, вернется в большое телевидение. Вообще, я, как человек на ЗОЖе, думаю, что я подарю Васе палки для спортивной ходьбы. И он будет счастлив, как счастлив я», — приводит слова Губерниева журналист Денис Левко в своём телеграм-канале.

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