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«Райо Вальекано» вернулся в Примеру спустя два сезона, обыграв «Жирону» в финале плей-офф

«Райо Вальекано» вернулся в Примеру спустя два сезона, обыграв «Жирону» в финале плей-офф
Вячеслав Моренко
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В Жироне (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоялся ответный матч финала плей-офф испанской Сегунды, в котором встречались «Жирона» и «Райо Вальекано».

Победу в матче со счётом 2:0 одержал «Райо Вальекано», отличились – Альваро Гарсия и Оскар Трехо. Таким образом, несмотря на поражение в первом матче со счётом 1:2 им удалось вырвать путёвку в высший дивизион чемпионата Испании.

В регулярном чемпионате Сегунды сезона-2020/2021 «Райо Вальекано» занял шестое место, набрав 67 очков в 42 встречах, а «Жирона» (71) стала пятой. Обе команды не выступали в Примере последние два сезона.

Напомним, что напрямую в Примеру вышли «Эспаньол» (82) и «Мальорка (82), а покинули высший дивизион – «Эйбар», «Вальядолид» и «Уэска».

Испания - Сегунда. Плей-офф - Финал
20 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гарсия – 7'   0:2 Трехо – 45+1'
Удаления: нет / Веласкес – 56'
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