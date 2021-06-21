«Райо Вальекано» вернулся в Примеру спустя два сезона, обыграв «Жирону» в финале плей-офф
Поделиться
В Жироне (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоялся ответный матч финала плей-офф испанской Сегунды, в котором встречались «Жирона» и «Райо Вальекано».
Победу в матче со счётом 2:0 одержал «Райо Вальекано», отличились – Альваро Гарсия и Оскар Трехо. Таким образом, несмотря на поражение в первом матче со счётом 1:2 им удалось вырвать путёвку в высший дивизион чемпионата Испании.
В регулярном чемпионате Сегунды сезона-2020/2021 «Райо Вальекано» занял шестое место, набрав 67 очков в 42 встречах, а «Жирона» (71) стала пятой. Обе команды не выступали в Примере последние два сезона.
Напомним, что напрямую в Примеру вышли «Эспаньол» (82) и «Мальорка (82), а покинули высший дивизион – «Эйбар», «Вальядолид» и «Уэска».
Испания - Сегунда. Плей-офф - Финал
20 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гарсия – 7' 0:2 Трехо – 45+1'
Удаления: нет / Веласкес – 56'
Новость по темеСын Зидана бесплатно перешёл из «Реала» в «Райо Вальекано»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 июня 2021
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:10
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:17
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:25
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам