«Райо Вальекано» вернулся в Примеру спустя два сезона, обыграв «Жирону» в финале плей-офф

В Жироне (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоялся ответный матч финала плей-офф испанской Сегунды, в котором встречались «Жирона» и «Райо Вальекано».

Победу в матче со счётом 2:0 одержал «Райо Вальекано», отличились – Альваро Гарсия и Оскар Трехо. Таким образом, несмотря на поражение в первом матче со счётом 1:2 им удалось вырвать путёвку в высший дивизион чемпионата Испании.

В регулярном чемпионате Сегунды сезона-2020/2021 «Райо Вальекано» занял шестое место, набрав 67 очков в 42 встречах, а «Жирона» (71) стала пятой. Обе команды не выступали в Примере последние два сезона.

Напомним, что напрямую в Примеру вышли «Эспаньол» (82) и «Мальорка (82), а покинули высший дивизион – «Эйбар», «Вальядолид» и «Уэска».