Гвардиола определил Кейна как главную трансферную цель «Ман Сити»

27-летний нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн уже этим летом может сменить клубную прописку, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, Гарри Кейн выразил желание покинуть «Тоттенхэм», переговоры о его покупке ведёт «Манчестер Сити», так как Гвардиола считает его своей главной трансферной целью. Для самого футболиста уже готов контракт до 2026 года. В сделку может быть включён и 24-летний бразильский нападающий Габриэль Жезус.
Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».
- 21 июня 2021
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18
-
01:59
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:10
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:17
-
21:12
-
21:10
-
21:07