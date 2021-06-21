Гвардиола определил Кейна как главную трансферную цель «Ман Сити»

27-летний нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн уже этим летом может сменить клубную прописку, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, Гарри Кейн выразил желание покинуть «Тоттенхэм», переговоры о его покупке ведёт «Манчестер Сити», так как Гвардиола считает его своей главной трансферной целью. Для самого футболиста уже готов контракт до 2026 года. В сделку может быть включён и 24-летний бразильский нападающий Габриэль Жезус.

Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».