«Лестер» на этой неделе объявит о подписании лучшего бомбардира чемпионата Австрии

Английский «Лестер» имеет устную договорённость с клубом «Ред Булл Зальцубрг» о подписании лучшего бомбардира чемпионата Австрии Патсона Даки. Официально о подписании игрока будет объявлено на этой неделе после прохождения игроком медобследования. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Лестер» подпишет контракт с замбийским форвардом до 2026 года.
Как сообщали СМИ, на футболиста также претендовали «Ливерпуль», «Челси» и «РБ Лейпциг».
В минувшем сезоне 22-летний замбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии. На его счету 34 гола и 12 результативных передач в 42 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. Дака выступает за «Зальцбург» с 2018 года. Свою европейскую карьеру игрок начинал в австрийском клубе «Лиферинг», куда он перебрался из Замбии в 2017 году.
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