Датский хавбек «Рубина» Абильгор: далеко не каждый в России вообще знает, что такое Дания

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания.
«Далеко не каждый, кого я встречаю на улицах в России, вообще знает, что такое Дания. Только по этой причине российская команда, вероятно, думает, что она лучше датской. Дошло до того, что я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии, потому что россияне в основном знают Швецию. Надеюсь, в ближайшее время они больше узнают о Дании.
Россия — очень гордая футбольная нация, которая, возможно, думает о себе больше, чем заложено в её потенциале. Поскольку это большая страна, не думаю, что россиянам нравится, когда их называют одной из малых наций в футбольном мире. Будет здорово, если они смогут превзойти ожидания, ведь это именно то, что нужно, чтобы взять очки в матче с Данией», — приводит слова Абильгора TV2.
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 21 июня 2021
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:39
-
11:17
-
10:54
-
10:25
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
06:00
-
05:10
-
04:52
-
04:40
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18