Датский хавбек «Рубина» Абильгор: далеко не каждый в России вообще знает, что такое Дания

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания.



«Далеко не каждый, кого я встречаю на улицах в России, вообще знает, что такое Дания. Только по этой причине российская команда, вероятно, думает, что она лучше датской. Дошло до того, что я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии, потому что россияне в основном знают Швецию. Надеюсь, в ближайшее время они больше узнают о Дании.



Россия — очень гордая футбольная нация, которая, возможно, думает о себе больше, чем заложено в её потенциале. Поскольку это большая страна, не думаю, что россиянам нравится, когда их называют одной из малых наций в футбольном мире. Будет здорово, если они смогут превзойти ожидания, ведь это именно то, что нужно, чтобы взять очки в матче с Данией», — приводит слова Абильгора TV2.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.