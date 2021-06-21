Саид Эззатоллахи: сборные России и Дании во многом равные команды. Предположу ничью 1:1

Экс-полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи, выступающий за датский клуб «Вайле», поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания, а также отметил, что готов перейти в российский клуб при хорошем предложении.
«Ничего особенного не скажу. Сильные, во многом равные команды, результат угадать сложно. Предположу ничью 1:1, если вы настаиваете. Мне простительно, не видел пока ни одного матча чемпионата Европы. Играл за сборную, теперь в отпуске. У меня хорошие воспоминания о России, поступит предложение — рассмотрю, а хорошее так и приму. С вашей страной связано только приятное», — приводит слова Эззатоллахи «Матч ТВ».
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 21 июня 2021
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:39
-
11:17
-
10:54
-
10:25
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
06:00
-
05:10
-
04:52
-
04:40
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18