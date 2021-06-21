Саид Эззатоллахи: сборные России и Дании во многом равные команды. Предположу ничью 1:1

Экс-полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи, выступающий за датский клуб «Вайле», поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания, а также отметил, что готов перейти в российский клуб при хорошем предложении.



«Ничего особенного не скажу. Сильные, во многом равные команды, результат угадать сложно. Предположу ничью 1:1, если вы настаиваете. Мне простительно, не видел пока ни одного матча чемпионата Европы. Играл за сборную, теперь в отпуске. У меня хорошие воспоминания о России, поступит предложение — рассмотрю, а хорошее так и приму. С вашей страной связано только приятное», — приводит слова Эззатоллахи «Матч ТВ».

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.