Владимир Путин проведёт встречу с президентом ФИФА

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов — конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира. Всегда страна, которая предшествует, делится своим опытом, своими наработками. И конечно, в этом плане наше взаимодействие с Катаром находится на весьма и весьма хорошем уровне. И сам Инфантино сегодня в Питере посетит матч Бельгия — Финляндия», — цитирует Пескова «Интерфакс».



Напомним, в 2022 году чемпионат мира пройдёт в Катаре. В 2018 году мундиаль провели в России. Победителем стала сборная Франции.

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