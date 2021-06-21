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«Не была на стадионе года два». Салихова обижалась на Федуна за увольнение Эмери

«Не была на стадионе года два». Салихова обижалась на Федуна за увольнение Эмери
Михаил Рождественский
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Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что болезненно восприняла увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера команды в 2012 году.

«Мне очень нравился Эмери, но его уволили через пять месяцев. Я видела, как он работает. Он просто требовал от футболистов очень профессионального отношения к тренировочному процессу. Но у нас тогда был Дзюба — такой деструктивный парень. Он назвал Эмери тренеришкой. Я тогда сказала Леониду: «Если ты уволишь Эмери, то я не буду ходить на матчи». И не ходила, пока Карпин был тренером. То есть года два меня не было в «Лужниках», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

Эмери после ухода из «Спартака» тренировал «Севилью», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал», а в настоящее время возглавляет «Вильярреал». Испанскому специалисту за это время удалось четыре раза выиграть Лигу Европы.

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