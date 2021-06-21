Станислав Крицюк стал игроком «Жил Висенте»

Пресс-служба «Жил Висенте» объявила о заключении контракта с российским голкипером Станиславом Крицюком. Соглашение 30-летнего вратаря с португальским клубом рассчитано на три сезона.

«Добро пожаловать в команду, Станислав Крицюк!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице португальского клуба в «Инстаграме».

Напомним, в мае текущего года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.