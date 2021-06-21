Колосков: есть основания рассчитывать на победу России. Хочется эстетического удовольствия

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча сборной России с Данией на Евро-2020.

«Если сборная России выиграет матч с Данией, то, конечно, сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы. При проигрыше уже не всё зависит от нас. Нас может устроить и ничья, но нам надо обязательно выигрывать. Хотелось бы видеть команду современной, элегантной, той, которая может доставить эстетическое удовольствие. Хотя, что говорить, результат — это главное.

С моей точки зрения для этого у нас есть все шансы. Команда хорошо подготовлена физически: у футболистов хорошие скорости, они в состоянии пробежать большой километраж. У нас неуступчивая в борьбе и волевая команда. Единственное, есть много персональных ошибок в передачах, при обработке мяча, ударах по воротам — всё, что касается индивидуального мастерства. Здесь у нас есть определённые недостатки, но и датчан нельзя признать какими-то технарями. Есть все основания рассчитывать на победу», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.



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