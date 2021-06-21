Путин обсудил с Инфантино ход подготовки к ЧМ-2022 в Катаре

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 году. Затрагивалась тема наследия российского чемпионата мира по футболу, а также предстоящее мировое первенство по пляжному футболу, которое пройдёт в России в августе», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2022 году чемпионат мира пройдёт в Катаре. В 2018 году мундиаль провели в России. Победителем стала сборная Франции.
Ранее президент России заявил, что Россия готова оказать помощь Катару в подготовке чемпионата мира. «Понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду и региональные проблемы, и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания», — отметил Путин.
- 21 июня 2021
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