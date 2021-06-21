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Салихова показала прогноз Федуна на матч Россия — Дания

Салихова показала прогноз Федуна на матч Россия — Дания
Алексей Ласнов
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в телеграм-канале опубликовала фото, на котором виден прогноз супруга на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания.

Федун считает, что матч закончится со счётом 1:1. Сама Зарема поставила на 2:1 в пользу Дании.

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Россия — Дания можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.

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