Салихова показала прогноз Федуна на матч Россия — Дания

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в телеграм-канале опубликовала фото, на котором виден прогноз супруга на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания.

Федун считает, что матч закончится со счётом 1:1. Сама Зарема поставила на 2:1 в пользу Дании.

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Россия — Дания можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.