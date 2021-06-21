Салихова показала прогноз Федуна на матч Россия — Дания

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в телеграм-канале опубликовала фото, на котором виден прогноз супруга на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания.
Федун считает, что матч закончится со счётом 1:1. Сама Зарема поставила на 2:1 в пользу Дании.
Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Россия — Дания можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.
- 21 июня 2021
-
21:15
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:28
-
20:27
-
20:23
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:12