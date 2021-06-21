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Флориан Гриллич признан лучшим игроком матча Украина — Австрия

Флориан Гриллич признан лучшим игроком матча Украина — Австрия
Алексей Ласнов
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Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич признан лучшим игроком матча с Украиной (1:0).

«Очень здорово нагружал центральных защитников соперника. Дал своей команде нужный баланс, был хорош как с мячом, так и без него. Прекрасно провел весь матч» — сказал технический наблюдатель УЕФА Козмин Контра.

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.

По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета С финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), третьи – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).

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