«Позор, позор, позор». Ал. Мостовой — о разгроме России от Дании

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат встречи третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 со сборной Дании, в которой подопечные Станислава Черчесова потерпели крупное поражение со счётом 1:4 и покинули турнир.

«Одним словом — позор, позор, позор. Как бы мы не пытались вернуться с помощью судейской ошибки, пенальти-то не было, но этот всё не возродило интригу, а разозлило Данию.

Давайте дождёмся пресс-конференции Черчесова. И речь не об оправданиях, их я уже много слышал в футболе. Тут кто-то сказал, что мы и молодёжке Дании влетели 3:0. И тут я увидел молодёжную сборную нашу, а там тот же тренер у руля. Ну как это возможно?! После того, как ты проигрываешь молодёжке Дании, ты должен встать, сказать громкое слово и уйти. А они не уходят, они остаются. А тут, если мы говорим о Черчесове, у него контракт. Будут готовиться дальше. Я много играл с Черчесовым и хорошо его знаю.

Первый тайм мы играли неплохо, у Дании было полтора момента. Наши имели инициативу. Все сейчас критикуют Дзюбу, а я увидел, сколько он выиграл единоборств, чуть ли не 70 процентов. А остальные игроки где?!

Нас сломала наша система со своим пафосом. Что мы в порядке, что у нас всё здорово, что мы Саудовскую Аравию обыграли. А это было три года назад… И не забывайте про Лигу наций, мы уже два года её проваливаем», — сообщил Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.