Дивеев: это были командные ошибки, мы поддержали Зобнина

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о провале сборной России на чемпионате Европы – 2020 и в частности о поражении национальной команды в матче с Данией (1:4).

«До первого гола контролировали игру, у них не было стопроцентных моментов. Пропустили первый, пошли на перерыв, вышли и пропустили три гола. Чьи ошибки? Командные.

Мог ли второй гол надломить психологически? Нет. Мы поддержали Рому. Ну бывает, все ошибаются. Поддержали его, забили пенальти и хотели сравнять счёт.

Что говорил в раздевалке Черчесов? Давайте то, что было в раздевалке, оставим в раздевалке. Хорошо?

Российские болельщики здесь были, мы их видели. Спасибо им, что они приехали, поддержали нас. Наверное, это те, кто здесь живёт.

Матч с Финляндией мы выиграли. Настраивались на стопроцентную игру. Знали, что будет тяжело. Но так всё случилось», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.