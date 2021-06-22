Черчесов не подаёт в отставку и будет готовить сборную России к чемпионату мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что будет заниматься подготовкой команды к грядущему чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Ответственность всегда на тренере — это закон. На ЧМ-2018 были одни игроки, здесь другие. Тогда более опытные, сейчас менее. Сейчас они набирают его, который поможет попадать на такие турниры и хорошо на них выступать. Надо смотреть в общем, а не на ошибки. План на игру был, он выдерживался. Могли первыми забить два гола, но не смогли. Надо свои моменты реализовывать, но соперник индивидуально сильно сыграл, попал в девятку. Вышли отыгрываться, а второй гол из ничего не добавил нам оптимизма. Соболев и Жемалетдинов должны были выйти ещё перед вторым голом в наши ворота. Должны были развивать игру после нашего первого гола, но пропустили с контратаки с углового, к которым мы готовились. Не хочу по игрокам проходиться, они переживают. Я их всех поблагодарил. Скоро у нас отборочные матчи ЧМ, нам надо делать боеспособную команду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.