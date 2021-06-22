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Александр Головин о поражении в матче со сборной Дании: в какой-то мере есть и моя вина

Александр Головин о поражении в матче со сборной Дании: в какой-то мере есть и моя вина
Максим Лесовой
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Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Мы пытались всеми силами пойти вперёд, как-то исправить ситуацию. Но уже было поздно, поэтому пропустили ещё. Первый гол многое поменял, они стали играть более закрыто. В какой-то мере есть и моя вина, я мог забить. Сложно сейчас об этом говорить, — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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