Автогол Видаля не позволил Чили одержать победу над Уругваем в матче Кубка Америки

В Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» состоялся матч третьего тура группы А Кубка Америки – 2021 между сборными Уругвая и Чили. Встреча завершилась ничьей – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте форвардом сборной Чили Эдуардо Варгасом, а результативную передачу на свой счёт записал Бен Бреретон. На 66-й минуте сборной Уругвая удалось восстановить равновесие в счёте благодаря автоголу в исполнении полузащитника чилийцев Артуро Видаля.

Таким образом, после поражения в первой игре от Аргентины (0:1) Уругваю удалось набрать первое очко на турнире. Чилийцы же второй раз сыграли вничью – ранее миром разошлись с Аргентиной, а над Боливией была одержана победа со счётом 1:0.

Сборная Чили возглавляет турнирную таблицу группы А с пятью очками в трёх играх. За ней располагается Аргентина (4), а замыкает тройку Парагвай (3). На четвёртой позиции Уругвай (1), а на последнем месте – Боливия (0).