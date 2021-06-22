Автогол Видаля не позволил Чили одержать победу над Уругваем в матче Кубка Америки

В Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» состоялся матч третьего тура группы А Кубка Америки – 2021 между сборными Уругвая и Чили. Встреча завершилась ничьей – 1:1.
Счёт в матче был открыт на 26-й минуте форвардом сборной Чили Эдуардо Варгасом, а результативную передачу на свой счёт записал Бен Бреретон. На 66-й минуте сборной Уругвая удалось восстановить равновесие в счёте благодаря автоголу в исполнении полузащитника чилийцев Артуро Видаля.
Таким образом, после поражения в первой игре от Аргентины (0:1) Уругваю удалось набрать первое очко на турнире. Чилийцы же второй раз сыграли вничью – ранее миром разошлись с Аргентиной, а над Боливией была одержана победа со счётом 1:0.
Сборная Чили возглавляет турнирную таблицу группы А с пятью очками в трёх играх. За ней располагается Аргентина (4), а замыкает тройку Парагвай (3). На четвёртой позиции Уругвай (1), а на последнем месте – Боливия (0).
- 22 июня 2021
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