Болельщики сборной Дании ярко празднуют победу в матче с Россией на Евро-2020

Болельщики сборной Дании ярко празднуют победу в матче со сборной России в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место. Таким образом, Дания и Бельгия гарантировали себе место в плей-офф Евро-2020, а сборная России завершила участие в турнире.