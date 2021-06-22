«Ответственность всегда лежит на тренере». Черчесов — после вылета с Евро

После такого провала было тяжело подбирать слова, но главный тренер сборной попытался.

— Добрый вечер, – начал Черчесов. — Не сложился результат, на который нацеливались. План выдерживался, было несколько хороших моментов, могли забить, повернуть сценарий матча. Первый момент или полумомент Дании закончился голом.



Во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру. Пытались отыграть, но пропустили гол на быстрой контратаке, к которым мы готовились. Поплатились двумя голами.



Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы.

– В чем отличие этой сборной от ЧМ-2018? Какова ваша доля ответственности?

– Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. На ЧМ-2018 были одни игроки, здесь другие. Тогда более опытные, сейчас менее. Сейчас они набирают опыт, который поможет попадать на такие турниры и хорошо на них выступать. План на игру был, он выдерживался. Могли первыми забить два гола, но не получилось. Надо свои моменты реализовывать, но соперник индивидуально сильно сыграл, попал в девятку. Вышли отыгрываться, а второй гол из ничего не добавил нам оптимизма. Соболев и Жемалетдинов должны были появиться на поле ещё перед вторым голом в наши ворота. Должны были развивать игру после нашего первого гола, но мы пропустили с контратаки с углового, к которым готовились. Не хочу по игрокам проходиться, они переживают. Я их всех поблагодарил. Скоро у нас отборочные матчи ЧМ, нам надо делать боеспособную команду.

– Какой процент этого состава продолжит играть за сборную?

– Мне сложно сказать. Нужно спокойно всё проанализировать, потому что на таком турнире игрок может быть сильным, но не реализовать себя. Большие турниры говорят, что нужно быть не просто хорошим игроком, но и сильной личностью. Играть на таких турнирах и в матчах, где тебе всё дают сделать, – большая разница.



– На матче не было российских болельщиков…

– Атмосфера была крутая и футбольная, хоть и болели против нас. С такой публикой играть всегда приятно. Низкий поклон тем болельщикам, которые попали на стадион. Некоторые были за моей спиной, у нас был контакт, общались, я их руками подбадривал. Фэйр-плей был нарушен, но пандемийная ситуация везде разная. Никаких проблем нет, так сложилось. Но хотелось, чтобы нас тоже поддерживали.



В завершение: оправданий быть не может, сделали максимум, но игра так сложилась.