В Госдуме призвали не оскорблять футболистов сборной России после провала на Евро-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о поражении сборной России в заключительном туре чемпионата Европы – 2020 от сборной Дании (1:4).
«Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не даёт оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, что нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняли второе место, Финляндии – третье, а России – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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