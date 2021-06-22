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Евро-2020, Чехия — Англия: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, время начала матча

Чехия — Англия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00
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Сегодня, 22 июня, состоится матч сборных Чехии и Англии. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляцию игры покажет Первый канал.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Соареш Диашем из Португалии. Ему будут помогать соотечественники Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Срджан Йованович из Сербии.

Напомним, Чехия на старте обыграла Шотландию (2:0), а затем сыграла вничью с Хорватией (1:1). Англичане начали с победы над Хорватией (1:0), а затем не смогли обыграть Шотландию (0:0).

После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же и у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят между собой третью и четвёртую позиции.

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