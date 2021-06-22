В Кремле отреагировали на вылет сборной России с Евро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал провал сборной России по футболу на чемпионате Европы – 2020.

«Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за неё. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — приводит слова Пескова «РИА-Новости».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.