Губерниев поддержал Черчесова, несмотря на провал сборной России на Евро-2020

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после провального матча с Данией.
Напомним, национальная команда разгромно проиграла датчанам в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 (1:4) и вылетела с Евро-2020, заняв четвёртое место в группе B. Выше, помимо Дании, финишировали Бельгия и Финляндия.
«Кстати, на холодную голову! Черчесова поддержу в этой ситуации, и поясню, почему! Конечно, после такого результата тренеры обычно уходят, но! Черчесов пытался! Наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты! Даже слабые! Искал варианты, и шансы были! Даже в матче с Данией, пока не пропустили!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
- 22 июня 2021
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