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В чём причина провала сборной России на Евро-2020?

В чём причина провала сборной России на Евро-2020?
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Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы — 2020. Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура.

По итогу подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: в чём причина провала сборной России на Евро-2020? Среди предложенных вариантов — плохой тренер, футболисты, лимит на легионеров, вся система российского футбола и «сыграли, как смогли».

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