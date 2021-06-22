Писарев: Россия – худшая сборная по соотношению цена-качество на Евро-2020

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался о провале национальной команды на чемпионате Европы – 2020.

«Мы были самой слабой сборной по соотношению цена-качество. Есть Македония, Финляндия, но они получают три копейки. А наши футболисты получают примерно так, как бельгийцы. Поэтому в соотношении цена-качество мы — худшая сборная на Евро.

Это всё равно, что «Сассикайя» продавать по цене «Киндзмараули». А причины пусть ищут чиновники. Отставка Черчесова? Да не надо никого отправлять, он получает 2,5, ему бы поскорее уйти. С другой стороны, РФС всё делает, но выбор тренера — предшествующий. Черчесова, скорее всего, выбрал Мутко», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.