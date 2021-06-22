Уткин назвал Черчесова паникёром после провала сборной России на чемпионате Европы

Известный блогер Василий Уткин выступил с критикой в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2020.



Накануне, 21 июня, сборная разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. По итогу команда заняла последнее, четвёртое место в группе B, уступив, помимо датчан, Бельгии и Финляндии.



«Эта сборная год назад вполне могла бы показать свой тогдашний уровень — выйти из группы и, возможно, даже побороться за 1/4 финала. Но прошёл год, и она просто испарилась. Черчесов сейчас говорит, что в 2018 году сборная была опытнее. Очень хорошо, всё было в твоих руках, что же ты её не омолаживал раньше? Сборная была крепка духом? Наш тренер — мотиватор? Друзья мои, наш тренер — паникёр. Который постоянно упускает что-то очень важное. Человек, который уверен в себе, не ругается с журналистами в прямом эфире и не выгораживает потом себя, выдавая свои, ну прямо скажем, очень глупые слова — про золотой актив, про чай дома и так далее — за успех, который должен кого-то мотивировать. Так люди не делают», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.