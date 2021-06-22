Главный тренер сборной Дании: на матч с Россией я впервые в жизни надел украшение

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн признался, что на матч с командой России (4:1) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы впервые в жизни надел украшение. 49-летний специалист появился на стадионе с браслетом на руке.
«Я горжусь ребятами. Было бы незаслуженно, если бы мы ничего не показали на этом чемпионате Европы. Я никогда раньше не носил украшений. На этот матч я впервые в жизни надел его. На браслете есть небольшой футбольный мяч.
Я много думаю о Кристиане Эриксене. Он в наших сердцах. Мы смогли пробиться дальше ради него. Кристиан вдохновляет всех нас", — приводит слова Юльманна BT.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.
По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняла второе место, Финляндии — третье, а России — последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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