Роман Зобнин закрыл комментарии в «Инстаграме». После его ошибки Дания забила второй гол
Поделиться
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин закрыл комментарии в своём «инстаграме» после вылета команды с чемпионата Европы — 2020.
Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. Зобнин стал виновником второго пропущенного мяча. Он отдал передачу с фланга на вратаря Матвея Сафонова, но не увидел нападающего, который перехватил мяч и отправил его в сетку.
В итоге подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:50
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:51
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:28
-
13:18
-
13:03
-
13:02
-
13:02
-
12:52
-
12:25
-
12:22
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам