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Роман Зобнин закрыл комментарии в «Инстаграме». После его ошибки Дания забила второй гол

Роман Зобнин закрыл комментарии в «Инстаграме». После его ошибки Дания забила второй гол
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин закрыл комментарии в своём «инстаграме» после вылета команды с чемпионата Европы — 2020.

Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. Зобнин стал виновником второго пропущенного мяча. Он отдал передачу с фланга на вратаря Матвея Сафонова, но не увидел нападающего, который перехватил мяч и отправил его в сетку.

В итоге подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.

Календарь Евро-2020
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