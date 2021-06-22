В Госдуме отреагировали на призыв украинского депутата лишить Санкт-Петербург матчей Евро

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала обращение украинского депутата Алексея Гончаренко к УЕФА с призывом забрать у Санкт-Петербурга матчи Евро-2020 из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.

«Всё просто — это Гончаренко. Слишком хорошо его знаю, ему лишь бы в России было плохо. Если власти Санкт-Петербурга сочтут необходимым провести консультации с УЕФА, то обязательно сделают это. Депутат Рады уж точно не должен призывать переносить матчи, если он не знает ситуации.



Я даже не удивлена, потому что Гончаренко всё время пиарится на России. Тем более сейчас идёт Парламентская ассамблея Совета Европы, и, если правильно понимаю, он там находится. Допускаю, что заявление сделано как раз в рамках работы в Парламентской ассамблее. У него есть международная площадка — он её использует», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.