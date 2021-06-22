«Манчестер Сити» готов подождать год, чтобы заполучить Гарри Кейна

В «Манчестер Сити» прорабатывают трансфер нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна.
Как сообщает ESPN, в стане манкунианцев осознают, что заполучить 27-летнего футболиста этим летом будет крайне трудно, поскольку президент «шпор» Дэниел Леви намерен удержать игрока в команде как минимум на сезон. В связи с этим «горожане» готовы подождать ещё год, прежде чем купить Гарри. Такой вариант будет возможен, если клуб не найдёт ему достойной альтернативы.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В минувшем сезоне форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
Видео гола, сделавшего Кейна лучшим бомбардиром АПЛ:
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