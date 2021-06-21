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«Манчестер Сити» предложил € 116 млн за Гарри Кейна

«Манчестер Сити» предложил € 116 млн за Гарри Кейна
Михаил Рождественский
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«Манчестер Сити» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «горожане» предложили за футболиста £ 100 млн (более € 116 млн) и возможность включить в сделку одного из своих игроков. «Шпоры» не намерены соглашаться. Кейн хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, но президент лондонцев Дэниел Леви постарается его удержать. Отмечается, что судьба Гарри решится после чемпионата Европы — 2020, где он выступает в составе сборной Англии.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

Кейн преобразился и тащил «Тоттенхэм» весь сезон. А теперь хочет уйти Кейн преобразился и тащил «Тоттенхэм» весь сезон. А теперь хочет уйти

Видео гола, сделавшего Кейна лучшим бомбардиром АПЛ:

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