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Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу высказываний Заремы Салиховой

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу высказываний Заремы Салиховой
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Московский «Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление совета директоров по поводу высказываний Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна.

«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в её телеграм-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова г-жи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», — говорится в заявлении клуба.

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