Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу высказываний Заремы Салиховой
Поделиться
Московский «Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление совета директоров по поводу высказываний Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна.
«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в её телеграм-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.
Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова г-жи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», — говорится в заявлении клуба.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
18:14
-
18:09
-
18:05
-
17:52
-
17:33
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:19
-
16:08
-
15:55
-
15:43
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:50
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам